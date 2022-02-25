Создатели Elden Ring: обновите драйвера — так игра должна работать намного лучше
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FromSoftware выпустила пост о технических проблемах Elden Ring, поделившись советами для улучшения работы и рассказав о статусе решения других вещей.
На ПК ключевой проблемой стали подвисания и большие падения кадровой частоты. Разработчики отметили, что всем следует обновить драйвера на видеокарту — они должны значительно улучшить производительность. Однако команда и работает над патчами для тех, кому не помогли свежие драйвера.
Другие проблемы Elden Ring
- Сверхвысокую чувствительность мыши в ПК-версии исправят самым ближайшим обновлением;
- Проблему с запуском игры у пользователей с именем учётной записи Steam с 2-байтными символами решат в ближайшем патче;
- Причина потери сохранений на PS5 при непредвиденном выключении консоли уже известна и патч для исправления в пути. Сейчас рекомендуют закрывать игру вручную: для этого надо выходить в главное меню из настроек.
Elden Ring вышла сегодня и уже показала невероятный старт в Steam — второй для одиночной игры. Впереди только Cyberpunk 2077. А владельцам PS5 массово советуют запускать версию для PS4.
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