Как Elden Ring выглядела бы в 1997 году

Elden Ring только вышла, а один из умельцев уже показал её на PS1. 3D-художник Hoolopee представил демейк-трейлер экшена и сравнил его с версией для PS5.
В ролике можно увидеть мир Elden Ring в низком разрешении, мерцающими текстурами и полигональными моделями героев. Всё это вдохновлено графикой игр 90-х для PS1. Во втором видео автор сравнил демейк-трейлер с оригиналом.
Сравнение
Hoolopee создал ролик в пакете Blender для 3D-моделирования. Ранее автор показал другие демейки, среди которых Resident Evil Village и Death Stranding.
Elden Ring вышла сегодня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен показал второй результат в истории Steam среди одиночных игр по количеству игроков онлайн и получил 96 баллов из 100 на агрегаторе OpenCritic.
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