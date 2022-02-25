Марк Уолберг хотел возродить сиквел фильма «Отступники»

Издание Esquire сообщило, что Марк Уолберг выразил желание возродить сиквел картины «Отступники». Актёр даже общался со сценаристом Уильямом Монахэном.

У Монахэна даже был набросок сценария, но в итоге им не удалось договориться с Warner Bros. Чёткой сюжетной линии Уильям Монахэн не прописал, но Уолберг отметили, что он из тех парней, кому можно довериться в этом вопросе.

Я сказал ему о том, чтобы он просто шёл и писал сценарий. Они любят, чтобы всё было хорошо продумано и спланировано. В итоге всё равно ничего не вышло.

По словам Марка Уолберга, в ленте планировалось появление Роберта Де Ниро и Брэда Питта. Вероятно, фильм никогда так и не выйдет.

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