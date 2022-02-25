Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Марк Уолберг хотел возродить сиквел фильма «Отступники»

Марк Уолберг хотел возродить сиквел фильма «Отступники»
Комментарии

Издание Esquire сообщило, что Марк Уолберг выразил желание возродить сиквел картины «Отступники». Актёр даже общался со сценаристом Уильямом Монахэном.

У Монахэна даже был набросок сценария, но в итоге им не удалось договориться с Warner Bros. Чёткой сюжетной линии Уильям Монахэн не прописал, но Уолберг отметили, что он из тех парней, кому можно довериться в этом вопросе.

Я сказал ему о том, чтобы он просто шёл и писал сценарий. Они любят, чтобы всё было хорошо продумано и спланировано. В итоге всё равно ничего не вышло.

По словам Марка Уолберга, в ленте планировалось появление Роберта Де Ниро и Брэда Питта. Вероятно, фильм никогда так и не выйдет.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022