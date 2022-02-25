Онлайн на PlayStation сделают бесплатным ещё на два дня

Sony во второй раз за месяц сделает мультиплеер на консолях PlayStation бесплатным. C 26 до 28 февраля для онлайн-игры не понадобится PS Plus. Ранее акцию провели в честь Дня святого Валентина.
PS Plus нужна для доступа к мультиплееру и кооперативу в платных играх. В течение двух дней пользователи смогут бесплатно опробовать сетевые режимы. Для free-to-play проектов вроде Fortnite и Call of Duty: Warzone подписка не требуется.
По слухам, Sony запустит новый сервис с кодовым названием Spartacus. Он может объединить подписки PS Plus и PS Now и включать три тарифа стоимостью от 529 до 1100 рублей в месяц. Анонсировать услугу могут на State of Play в марте.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 февраля 2022
-
18:00
-
17:34
-
17:02
-
16:47
-
16:32
-
16:05
-
15:22
-
15:19
-
15:09
-
14:44
-
14:19
-
13:56
-
13:15
-
13:06
-
12:22
-
11:34
-
10:54
-
10:27
-
09:51
-
09:27
-
08:53
-
08:26
- 24 февраля 2022
-
20:07
-
20:02
-
19:17
-
19:04
-
18:36
-
18:20
-
17:57
-
17:28
-
17:03
-
16:46
-
15:56
-
15:06
-
14:31