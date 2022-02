Онлайн на PlayStation сделают бесплатным ещё на два дня

Sony во второй раз за месяц сделает мультиплеер на консолях PlayStation бесплатным. C 26 до 28 февраля для онлайн-игры не понадобится PS Plus. Ранее акцию провели в честь Дня святого Валентина.

PS Plus нужна для доступа к мультиплееру и кооперативу в платных играх. В течение двух дней пользователи смогут бесплатно опробовать сетевые режимы. Для free-to-play проектов вроде Fortnite и Call of Duty: Warzone подписка не требуется.

По слухам, Sony запустит новый сервис с кодовым названием Spartacus. Он может объединить подписки PS Plus и PS Now и включать три тарифа стоимостью от 529 до 1100 рублей в месяц. Анонсировать услугу могут на State of Play в марте.

