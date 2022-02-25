ФАС объявил о проверке магазина DNS после резкого роста цен

Вчера на фоне нестабильной обстановки в России магазин DNS начал массово повышать цены на продукцию. Некоторые позиции в одночасье подорожали на несколько десятков тысяч рублей. Позже подорожание прокомментировал и глава сети Дмитрий Алексеев.

Теперь Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверки обоснованности повышения цен в DNS. Ведомство уже отправило в компанию запрос и выдало предостережение о недопустимости соответствующих действий в связи с Законом о защите конкуренции.

ФАС России предупреждает о необходимости при осуществлении торговой деятельности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства.

В ФАС говорят о необходимости всем магазинам вести себя ответственно и не допускать необоснованного повышения цен даже в связи с ростом спроса на товары.

При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики.

Причиной проверки стало не только повышение цен, но и публично заявление самого Алексеева, отмечают в ведомстве.