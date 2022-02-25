ФАС объявил о проверке магазина DNS после резкого роста цен

Вчера на фоне нестабильной обстановки в России магазин DNS начал массово повышать цены на продукцию. Некоторые позиции в одночасье подорожали на несколько десятков тысяч рублей. Позже подорожание прокомментировал и глава сети Дмитрий Алексеев.
Теперь Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверки обоснованности повышения цен в DNS. Ведомство уже отправило в компанию запрос и выдало предостережение о недопустимости соответствующих действий в связи с Законом о защите конкуренции.
ФАС России предупреждает о необходимости при осуществлении торговой деятельности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства.
В ФАС говорят о необходимости всем магазинам вести себя ответственно и не допускать необоснованного повышения цен даже в связи с ростом спроса на товары.
При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики.
Причиной проверки стало не только повышение цен, но и публично заявление самого Алексеева, отмечают в ведомстве.
- 25 февраля 2022
-
18:00
-
17:34
-
17:02
-
16:47
-
16:32
-
16:05
-
15:22
-
15:19
-
15:09
-
14:44
-
14:19
-
13:56
-
13:15
-
13:06
-
12:22
-
11:34
-
10:54
-
10:27
-
09:51
-
09:27
-
08:53
-
08:26
- 24 февраля 2022
-
20:07
-
20:02
-
19:17
-
19:04
-
18:36
-
18:20
-
17:57
-
17:28
-
17:03
-
16:46
-
15:56
-
15:06
-
14:31