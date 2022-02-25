В Gran Turismo 7 могут вернуть режим B-Spec — уже с прорывным ИИ

Портал GTPlanet пообщался с создателем серии Gran Turismo Кадзунори Ямаути о новом искусственном интеллекте Sophy. Его разработали Sony AI и Polyphony Digital.
Из разговора стало известно, что Sophy видит виртуальную среду в форме статической карты. Трасса перед ИИ разделена на 60 сегментов, которые рассчитываются в зависимости от скорости автомобиля. Интеллект имеет доступ к базовому управлению вроде ускорения и поворотов, но не может менять передачи и балансировать тормоза.
Кадзунори Ямаути рассказал, что Sophy обучается методом проб и ошибок в системе и облаке и получает больше правил поведения, чем другие ИИ. Кроме того, новый интеллект может появиться в режиме B-Spec для Gran Turismo 7.
Sophy может появиться в трёх формах: учитель, который учит игроков вождению; ученик, который учится у пользователей, и как друг, с которым можно участвовать в гонках. Я бы не исключал появления режима B-Spec, где новый ИИ станет водителем.
Режим B-Spec появлялся в предыдущих номерных частях Gran Turismo в режиме карьеры. В нём игрок становится режиссёром и отдаёт команды ИИ за рулём.
Gran Turismo 7 выйдет 4 марта на PS4 и PS5. Первые обзоры автосимулятора появятся 2 марта.
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