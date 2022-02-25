В Fortnite добавили Шельму и Гамбита из «Людей Икс»

Создатели Fortnite добавили новые облики в королевскую битву. На этот раз появились герои «Людей Икс» Шельма и Гамбит с экипировкой и аксессуарами.

Предметы Шельмы

Украшение на спину «Символ школы профессора Ксавьера»

Голографическая секира

Дельтаплан «Икс-джет»

Эмоция «Руки прочь!»

Предметы Гамбита

Украшение на спину «Кинетические карты»

Кирка «Боевой посох Лебо»

Дельтаплан «Карточный сёрф»

Эмоция «Карточный вихрь»

Экипировка героев и украшения доступны и по отдельности, и в наборе «Шельма и Гамбит». Также в комплект входит экран загрузки.

Экран загрузки «Шельма и Гамбит»

Эмоции Шельмы и Гамбита

Помимо новых обликов, разработчики раскрыли мартовский набор «Отряда Fortnite». Первого числа подписчики получат облик Озорной Трейси, украшение на спину «Сердечко с черепом», кирку «Сердцеед» и обёртку «Арсенал Трейси».

Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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