В Fortnite добавили Шельму и Гамбита из «Людей Икс»
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Создатели Fortnite добавили новые облики в королевскую битву. На этот раз появились герои «Людей Икс» Шельма и Гамбит с экипировкой и аксессуарами.
Предметы Шельмы
- Украшение на спину «Символ школы профессора Ксавьера»
- Голографическая секира
- Дельтаплан «Икс-джет»
- Эмоция «Руки прочь!»
Предметы Гамбита
- Украшение на спину «Кинетические карты»
- Кирка «Боевой посох Лебо»
- Дельтаплан «Карточный сёрф»
- Эмоция «Карточный вихрь»
Экипировка героев и украшения доступны и по отдельности, и в наборе «Шельма и Гамбит». Также в комплект входит экран загрузки.
Экран загрузки «Шельма и Гамбит»
Эмоции Шельмы и Гамбита
Помимо новых обликов, разработчики раскрыли мартовский набор «Отряда Fortnite». Первого числа подписчики получат облик Озорной Трейси, украшение на спину «Сердечко с черепом», кирку «Сердцеед» и обёртку «Арсенал Трейси».
Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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