Клуб Gambit высказался о ситуации в Украине и угрозах команде по CS:GO
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Киберспортивный клуб Gambit выпустил заявления по ситуации в Украине и рассказал об угрозах, которые получает команда по CS:GO.
Это очень трудное время для всех нас. Игроки и персонал и из России, и из Украины были частью Gambit на протяжении нашей истории. У многих из нас есть родственники и друзья, которые живут в Украине.
Клуб отметил, что скоро у команды по CS:GO состоится матч 1/4 финала IEM Katowice 2022, перед которым она получает угрозы. Gambit призывает не смешивать киберспорт и политику.
Сейчас наша команда играет на IEM Season XVI Katowice и находится под большим давлением. Им задают вопросы и угрожают в социальных сетях. Наши ребята пытаются состредоточиться на тренировках и не реагировать на давление, но это не просто. Мы просим об одном — оставаться людьми в любой ситуации и поддерживать друг друга в этот сложный момент. Давайте не заниматься политикой в киберспорте, а поддерживать и уважать друг друга. Мы выступаем за мир.
Gambit сыграет в 1/4 финала IEM Katowice 2022 по CS:GO против команды FaZe Clan. Матч начнётся сегодня в 21:00 мск.
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