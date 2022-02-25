Intel следит за санкциями в отношении России

На фоне множества санкций в отношении России ряд продуктов могут запретить. Под особым ударом окажутся высокотехнологичные компании вроде NVIDIA и Intel. Слухи о приостановке поставок последней уже начали возникать.
Мы связались с Intel для получения комментария. Нам рассказали, компания следит за ситуацией и планирует следовать всем санкциям, однако ничего конкретного пока не сказано.
Мы внимательно следим за ситуацией и обеспечиваем соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введенные OFAC, и правила, изданные BIS.
Intel в первую очередь занимается производством процессоров для ПК, однако уже в этом году компания выпустит линейку собственных видеокарт. Первые появятся до конца июня.
Ранее эксперты рассказывали о том, что для России могут ввести жестокие санкции, из-за чего под запретом окажется продукция многих компаний — это и PlayStation, и Xbox, и NVIDIA, и та же Intel. Следим за развитием ситуации.
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