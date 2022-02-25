РКН начал ограничивать «Фейсбук» в России

25 февраля на сайте Роскомнадзора появилось обращение, касаемое социальной сети «Фейсбук». Вчера площадка ограничила доступ четырёх российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Как отметили в Роскомнадзоре, подобные действия нарушают основополагающие права и свободы человека, а также права и свободы граждан России.

В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа.

Что именно это означает, неизвестно. Согласно данным, полностью ограничивать «Фейсбук» пока что не собираются.

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