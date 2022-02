Tencent купил издателя King's Bounty 2 и «Ил-2: Штурмовик» — 1C Entertainment

Китайский гигант Tencent объявил о покупке студии 1C Entertainment — это, например, издатель King's Bounty 2. Штаб-квартира компании находится в Польше, однако те же разработчики ролевого экшена базируются в Москве.

Сделку закрыли ещё в конце ноября 2021 года. Сумма не раскрывается. В ближайшие несколько месяцев пройдёт масштабный ребрендинг игрового издательства — от упоминания 1C очевидно откажутся, поскольку теперь компании никак между собой не связаны.

Помимо собственной разработки в состав 1C Entertainment входила известная студия QLOC. Она занималась ремастерами Dark Souls, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch и Dragon’s Dogma: Dark Arisen. Вдобавок компания работала над Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Yakuza Kiwami 2 и Injustice 2.

Официально-официально ещё не подтверждено, в состав какой компании входят именно московские разработчики King's Bounty 2. Мы рассчитываем получить информацию об этом в ближайшее время.