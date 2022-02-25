Marvel вместе с Fortnite выпустят новый комикс с Человеком-пауком и Росомахой

Marvel и Fortnite выпустят новый комикс Zero War, в котором переплетутся разные вселенные. Создатели обещают появление Человека-паука, Росомахи, Железного человека и вакандской принцессы Шури.
Комикс расскажет о жителях Острова, который погряз в нескончаемой войне. Ситуацию может изменить фрагмент Нулевой точки, который оказался во вселенной Marvel. Герои объединяться с персонажами Fortnite и отправятся на поиски частицы.
Созданием комикса занялись сценарист Marvel Гейдж Кристос («Паукогеддон»), художник Серхио Давила («Капитан Марвел») и креативный директор Epic Games Дональд Мастард. Всего будет 5 выпусков, которые начнут выходить в июне.
Первые печатные выпуски комикса будут содержать код, который разблокирует косметические предметы в Fortnite. Они появятся и в магазине игры через неделю после выпуска эпизодов Zero War. Платные подписчики Marvel, которые прочитают пять цифровых выпусков, получат дополнительную награду в королевской битве.
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