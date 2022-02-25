Новой игрой Valve стал бесплатный проект для Steam Deck в мире Portal

Valve уже отправляет приглашения для покупки Steam Deck, а рассылка начнётся 28 февраля. Под выход портативного ПК компания подготовила бесплатную игру Aperture Desk Job, которая познакомит владельцев с элементами управления и опциями устройства.
Действие Aperture Desk Job происходит во вселенной Portal, но разработчики призывают снизить планку ожиданий. Игра не стала продолжением второй части, а создана для ознакомления с функциями Steam Deck.
Герой будет следить за научно-исследовательской лабораторией Aperture Science, в который происходили события Portal и Portal 2. С помощью пульта игроку предстоит управлять электрическими разрядами и механизмами станции.
Aperture Desk Job выйдет 1 марта на ПК и Steam Deck. Для игры требуется контроллер, а управление клавиатурой с мышкой не поддерживается.
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