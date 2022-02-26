«Твиттер» в России начал работать со сбоями

Российские пользователи «Твиттера» рассказывают о проблемах в работе соцсети. У многих сообщивших сервис не работает ни с компьютера, ни с телефона.
Резкий рост сообщений о сбоях в работе «Твиттера» начался сегодня около 12:00 мск. Это заметно по статистике Downdetector.
Фото: Downdetector
Пользователи рассказывают о подвисаниях и долгих загрузках текстов, а видео и изображение вовсе не открываются. Некоторым помогает VPN, при использовании которого всё работает нормально. Кроме «Твиттера», люди сообщают о подобных сбоях в работе «Инстаграма».
Фото: Downdetector
Вчера РКН начал ограничивать работу «Фейсбука» после блокировки соцсетью российских СМИ. Представители Meta и «Твиттера» пока не сделали заявлений о сбоях.
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