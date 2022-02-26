Видео: как работают Elden Ring, God of War и Forza Horizon 5 на Steam Deck

Valve уже начала рассылку на покупку Steam Deck, и в Сети появились обзоры и геймплей с устройства. Издание IGN представило видео игрового процесса Elden Ring, God of War, Forza Horizon 5 и Final Fantasy 14 на портативном ПК.
Elden Ring и God of War уже получили рейтинг для Steam Deck. Обе игры полностью совместимы с устройством по управлению и настройкам графики.
God of War
IGN обратило внимание, что в экшене Sony заметны проблемы с синхронизацией управления и оптимизацией в стартовой локации. В остальном God of War работает отлично на Steam Deck.
Elden Ring
Forza Horizon 5 и Final Fantasy 14 ещё не получили рейтинг для Steam Deck. В видео IGN не заметно критических просадок частоты кадров или расхождения картинки и управления.
Forza Horizon 5
Final Fantasy 14
В MMORPG от Square Enix используется управление контроллером, при котором не удобно переключаться по интерфейсу и меню. Издание рекомендует подключить клавиатуру с мышкой к Steam Deck для игры в Final Fantasy 14.
Поставки Steam Deck первым покупателям начнутся 28 февраля в США, Канаде, Великобритании и странах Европы. Когда портативный ПК доберётся до России, пока неизвестно.
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