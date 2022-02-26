Директора DNS вызвали в Минпромторг из-за резкого роста цен
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Директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что его вызвали в Минпромторг из-за резкого роста цен на бытовую технику и электронику. В результате совещания компания обязалась подготовить план по снижению колебаний стоимости товаров.
Вызван был сегодня в Минпромторг, где пришлось держать ответ за положение на рынке БТиЭ.
В ходе конструктивного совещания была достигнута договорённость, что ДНС подготовит план мероприятий, направленных на снижение волатильности на рынке. В ближайшее время ожидаем нормализации ситуации.
Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей.
Также в DNS отметили, что магазин выполняет обязательства по резервам, которые сформировали в период сбоев с 24 по 25 февраля. Покупатели столкнулись с неправильными ценами на сайте и проблемами с выдачей заказов. Магазин нормализует движение товара, а сайт на выходных может медленно загружаться.
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