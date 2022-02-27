Источники: Intel и AMD прекратили поставки процессоров и видеокарт в Россию

Американские IT-гиганты Intel и AMD приостановили поставки оборудования в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что это проговаривалось «в устной форме» российским партнёрам. Вдобавок Intel уже успела предупредить и китайских коллег о запрете ввозить процессоры в Россию. Информацию успел подтвердить и представитель АРПЭ (Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники).

Сама Intel в комментарии РБК не стала подтверждать или опровергать информацию, поделившись тем же комментарием, что прислали и нам вчера, 26 февраля.

Мы внимательно следим за ситуацией и обеспечиваем соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введённые OFAC, и правила, изданные BIS.

Один источник РБК отмечает, что ограничения вроде как касаются только корпоративного сегмента, тогда как потребители в теории не должны ощутить изменений.

Однако всё, что касается промышленного сегмента, попадает под запрет, в том числе ввоз производственного оборудования и комплектующих, что однозначно негативно скажется на производстве внутри страны.

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Однако уже другой участник рынка опасается, что запреты перейдут и на потребительский сектор.

Впоследствии они могут пересмотреть свою позицию, поскольку «внутри этих компьютеров есть санкционные компоненты, не подлежащие реэкспорту».

Если суммировать, то пока всё туманно и, скорее всего, сами корпорации совершенно не понимают, как соблюдать ограничения и что именно под них попадает. Ждём разъяснений и последующих новостей.