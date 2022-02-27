Роберт Паттинсон признался в любви к Тифе и Айрис из Final Fantasy 7

Роберт Паттинсон и Зои Кравиц в рамках продвижения нового «Бэтмена» посетили французскую программу Clique. В разговоре зашла речь о видеоиграх, в том числе о Final Fantasy 7 и выборе между Тифой и Айрис.

Паттинсон показал свои знания о Final Fantasy 7 и раскрыл особенности любовного треугольника для Зои Кравиц.

Я был влюблён и в Айрис, и в Тифу. Это два варианта, которые у тебя могут быть. Айрис похожа на добрую девушку, которая может всех исцелять и делать мир лучше. И есть Тифа — сексуальная маленькая штучка и воровка в короткой юбке.

После этого Паттинсон рассказал о важных элементах сюжета Final Fantasy 7, после которых «каждый парень понимает, что такое любовь».

Я не могу выбрать кого-то из них! А потом Айрис умирает прямо на пике своего развития! Вот так каждый парень понимает, что такое любовь.

Премьера «Бэтмена» в России состоится 2 марта. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон (Бэтмен), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин) и Энди Серкис (Альфред).

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