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Архитектор PS5 придумал ускорение для трассировки лучей

Архитектор PS5 придумал ускорение для трассировки лучей
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Sony подала заявку на патент технологии, которая должна увеличить производительность игр PS5 при использовании освещения с трассировкой лучей.

Заявку подали на этой неделе, а приписывают технологию архитектору PS5 и PS4 Марку Церни. Патент получил название «Система и способ ускоренной трассировки лучей с асинхронной работой и трансформацией лучей».

Технология должна ускорить трассировку лучей, что позволит применять её без снижения частоты кадров. Сейчас игры для PS5 предлагают отдельный режим с рейтрейсингом, но при нём производительность падает до 30 FPS. В некоторых проектах вроде предстоящей Gran Turismo 7 возможность используется только в повторах и гараже.

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