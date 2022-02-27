В Sifu могут добавить ещё более высокую сложность

Разработчики Sifu поделились планами на ближайшие обновления, среди которых будет и первый крупный патч. Его планируют выпустить в мае.

Авторы экшена пока не раскрыли детали крупного обновления, но обещают сделать это скоро. Владельцы Deluxe-издания Sifu получат эксклюзивный облик главного героя, но больше ничего не известно. Также для игры выйдут другие патчи с нарядами протагониста.

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Ранее разработчики рассказали, что хотят добавить в экшен уровни сложности. На старте этого не сделали, чтобы бросить вызов игрокам. Примерных сроков авторы не объявили.

Sifu вышла 8 февраля на ПК, PS4 и PS5. На релизе авторы сообщили, что экшен получит минимум одно дополнение.

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