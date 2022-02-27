Розыгрыш: выиграйте Elden Ring для ПК
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В нашем телеграм-канале Чемп.Play продолжаются розыгрыши: в честь премьеры Elden Ring мы решили разыграть ПК-версию ролевого экшена. Желающим стоит поторопиться, ведь итоги мы подведём уже завтра в 20:00 мск.
Условия просты: подписаться на канал, нажать кнопку «Участвовать» и ждать подведения результатов!
Elden Ring — новинка студии FromSoftware и духовный наследник серии Dark Souls. Это сложный ролевой экшен, но теперь в открытом мире. Предстоит изучать локации, сражаться со сложнейшими противниками и любоваться мрачными красотами местного мира.
Критики остались в полнейшем восторге от игры — у неё 96 баллов на OpenCritic и 97 баллов на Metacritic. Сейчас это одна из самых высокооценённых игр в истории всей индустрии.
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