Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Оружие, квесты и боссов Elden Ring отметили на интерактивной карте

Оружие, квесты и боссов Elden Ring отметили на интерактивной карте
Комментарии

Команда MapGenie, которая известна созданием интерактивных карт для игр, отметила более 400 точек с предметами, боссами и квестами Elden Ring. Теперь пройти экшен на 100% будет намного легче.

Создатели карты рассказали, что они только начали работу над Elden Ring, которая представляет собой настоящий лабиринт. Также авторы поделились своим мнением по экшену, поставив ему «заслуженные»‎ 10 из 10.

Интерактивная карта Elden Ring

Интерактивная карта Elden Ring

Фото: MapGenie

MapGenie регулярно создаёт карты с отметками по различным играм. Из новинок авторы трудятся над Horizon Forbidden West и Dying Light 2. Полностью завершён разбор локаций Pokemon Legends: Arceus.

Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен получил смешанные оценки в Steam на релизе из-за технических проблем, но после патча рейтинг начал расти.

Советы по Elden Ring — как не сойти с ума во время прохождения Советы по Elden Ring — как не сойти с ума во время прохождения

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022