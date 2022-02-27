Оружие, квесты и боссов Elden Ring отметили на интерактивной карте

Команда MapGenie, которая известна созданием интерактивных карт для игр, отметила более 400 точек с предметами, боссами и квестами Elden Ring. Теперь пройти экшен на 100% будет намного легче.

Создатели карты рассказали, что они только начали работу над Elden Ring, которая представляет собой настоящий лабиринт. Также авторы поделились своим мнением по экшену, поставив ему «заслуженные»‎ 10 из 10.

Интерактивная карта Elden Ring Фото: MapGenie

MapGenie регулярно создаёт карты с отметками по различным играм. Из новинок авторы трудятся над Horizon Forbidden West и Dying Light 2. Полностью завершён разбор локаций Pokemon Legends: Arceus.

Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен получил смешанные оценки в Steam на релизе из-за технических проблем, но после патча рейтинг начал расти.

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