Оружие, квесты и боссов Elden Ring отметили на интерактивной карте

Команда MapGenie, которая известна созданием интерактивных карт для игр, отметила более 400 точек с предметами, боссами и квестами Elden Ring. Теперь пройти экшен на 100% будет намного легче.
Создатели карты рассказали, что они только начали работу над Elden Ring, которая представляет собой настоящий лабиринт. Также авторы поделились своим мнением по экшену, поставив ему «заслуженные» 10 из 10.
Интерактивная карта Elden Ring
Фото: MapGenie
MapGenie регулярно создаёт карты с отметками по различным играм. Из новинок авторы трудятся над Horizon Forbidden West и Dying Light 2. Полностью завершён разбор локаций Pokemon Legends: Arceus.
Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен получил смешанные оценки в Steam на релизе из-за технических проблем, но после патча рейтинг начал расти.
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