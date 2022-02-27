Игроки получили диски с Gran Turismo 7 за неделю до релиза

Некоторые клиенты Amazon сообщили в социальных сетях, что они получили заказы с Gran Turismo 7 за неделю до выхода симулятора. Полноценно сыграть покупателям не удалось из-за сетевых ограничений.
Для доступа к режиму карьеры, редактору автомобилей, фоторежиму, кафе и GT Auto необходимо подключение к онлайну. Из-за этого игроки, которые получили диски Gran Turismo 7 раньше времени, смогли зайти только к автодилеру и в гараж.
Создатель серии Кадзунори Ямаути рассказал, что подключение к Сети нужно для борьбы с мошенниками. Они могут менять сохранённые данные, чтобы получать преимущество в игре.
Некоторые пользователи, которые получили диски раньше времени, выложили видео и скриншоты Gran Turismo 7. Их заблокировали за нарушение авторских прав.
Gran Turismo 7 выйдет 4 марта на PS4 и PS5. Первые обзоры автосимулятора появятся 2 марта. Ранее Кадзунори Ямаути не исключил добавления режима B-Spec с прорывным ИИ Sophy в новую часть.
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