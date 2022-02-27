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Завершились съёмки «Индианы Джонса 5» c Харрисоном Фордом

Завершились съёмки «Индианы Джонса 5» c Харрисоном Фордом
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Продюсер предстоящего фильма «Индиана Джонс 5» Фрэнк Маршалл сообщил, что съёмки картины завершились. Премьера должна состояться 29 июня 2023 года.

Последняя часть «Индианы Джонса» с подзаголовком «Королевство хрустального черепа» вышла в 2008 году. После этого франшиза находилась в неопределённом состоянии, пока права на неё не получила Disney. В итоге в 2020 году режиссёром продолжения стал Джеймс Мэнгольд, известный по фильмам «Поезд на Юму» и «Логан». Постановкой предыдущих лент про Индиану Джонса занимался Стивен Спилберг.

К главной роли вернулся Харрисон Форд с обновлённым актёрским составом. В «Индиане Джонсе 5» появятся Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Мадс Миккельсен («Ганнибал», «Ещё по одной»), Томас Кречманн («Мстители: Эра Альтрона») и Тоби Джонс («Девушка»).

Съёмки «Индианы Джонса 5» начались в 2021 году, а премьеру перенесли с 2022 на 2023 год.

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