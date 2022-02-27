Создатели «Покемонов» анонсировали сразу две новые игры
Поделиться
Авторы «Покемонов» в новом выпуске новостей франшизы Pokemon Presents анонсировали две игры: Pokemon Scarlet и Pokemon Violet. В трейлере показали и знакомых, и новых существ со сверхспособностями.
Создатели продемонстрировали трёх новых стартовых покемонов, которых назвали покемоны-партнёры. Скорее всего, игрок сможет выбрать их при старте изучения новых регионов.
- Sprigatito — травяной покемон-кошка
- Fuego — огненный покемон-крокодил
- Quaxly — водный покемон-утёнок
Pokemon Scarlet и Pokemon Violet выйдут в конце 2022 года только на Nintendo Switch. В разработке всё ещё находится продолжение Detective Pikachu, что стало известно из объявлений по набору персонала в студию Creatures.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
19:14
-
18:31
-
17:50
-
16:37
-
16:06
-
15:21
-
14:52
-
14:17
-
13:30
-
12:44
-
01:31
- 26 февраля 2022
-
19:21
-
18:30
-
17:42
-
16:54
-
15:56
-
15:19
-
14:19
-
13:32
-
12:45
- 25 февраля 2022
-
22:14
-
21:37
-
21:24
-
21:00
-
19:59
-
19:53
-
19:42
-
19:33
-
19:22
-
19:12
-
18:42
-
18:34
-
18:00
-
17:34
-
17:02
Партнерский контент