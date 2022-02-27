Создатели «Покемонов» анонсировали сразу две новые игры

Авторы «Покемонов» в новом выпуске новостей франшизы Pokemon Presents анонсировали две игры: Pokemon Scarlet и Pokemon Violet. В трейлере показали и знакомых, и новых существ со сверхспособностями.

Создатели продемонстрировали трёх новых стартовых покемонов, которых назвали покемоны-партнёры. Скорее всего, игрок сможет выбрать их при старте изучения новых регионов.

Sprigatito — травяной покемон-кошка

Fuego — огненный покемон-крокодил

Quaxly — водный покемон-утёнок

Pokemon Scarlet и Pokemon Violet выйдут в конце 2022 года только на Nintendo Switch. В разработке всё ещё находится продолжение Detective Pikachu, что стало известно из объявлений по набору персонала в студию Creatures.

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