В сиквелах «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться приземлённая версия Супермена

В интервью Collider постановщик грядущего «Бэтмена» Мэтт Ривз заявил, что готов взяться за продолжение, если фильм окажется успешным и понравится аудитории. Каких-то планов на сиквел у него пока нет, однако он прокомментировал потенциальное появление Супермена. По словам Ривза, в продолжении оказалась бы более правдоподобная версия криптонца.

Я хочу, чтобы всё было правдоподобно. Если в этой вселенной вдруг выяснится, что существует такой инопланетянин, как Супермен, это будет шоком. Если честно, сейчас таких планов нет, но если передо мной встанет такая задача, то я с удовольствием её решу и буду стараться использовать свой приземлённый подход.

Постановщик отметил, что помимо Супермена во вселенной DC существует множество других интересных персонажей, которых можно задействовать в потенциальных сиквелах. Ранее Роберт Паттинсон рассказал, что хотел бы увидеть в продолжении Суд Сов — преступную группировку, состоящую из самых богатых жителей Готэма. Таким образом вряд ли мы увидим криптонца уже во второй части, однако в конечном итоге он всё-таки может появиться в дальнейших картинах или спин-оффах.

Премьера «Бэтмена» в России состоится 2 марта. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Джеффри Райт, Пол Дано, Колин Фаррелл и Энди Серкис.

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