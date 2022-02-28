В сиквелах «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться приземлённая версия Супермена

В интервью Collider постановщик грядущего «Бэтмена» Мэтт Ривз заявил, что готов взяться за продолжение, если фильм окажется успешным и понравится аудитории. Каких-то планов на сиквел у него пока нет, однако он прокомментировал потенциальное появление Супермена. По словам Ривза, в продолжении оказалась бы более правдоподобная версия криптонца.
Я хочу, чтобы всё было правдоподобно. Если в этой вселенной вдруг выяснится, что существует такой инопланетянин, как Супермен, это будет шоком. Если честно, сейчас таких планов нет, но если передо мной встанет такая задача, то я с удовольствием её решу и буду стараться использовать свой приземлённый подход.
Постановщик отметил, что помимо Супермена во вселенной DC существует множество других интересных персонажей, которых можно задействовать в потенциальных сиквелах. Ранее Роберт Паттинсон рассказал, что хотел бы увидеть в продолжении Суд Сов — преступную группировку, состоящую из самых богатых жителей Готэма. Таким образом вряд ли мы увидим криптонца уже во второй части, однако в конечном итоге он всё-таки может появиться в дальнейших картинах или спин-оффах.
Премьера «Бэтмена» в России состоится 2 марта. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Джеффри Райт, Пол Дано, Колин Фаррелл и Энди Серкис.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 февраля 2022
-
09:54
-
09:25
-
08:56
-
08:26
- 27 февраля 2022
-
19:14
-
18:31
-
17:50
-
16:37
-
16:06
-
15:21
-
14:52
-
14:17
-
13:30
-
12:44
-
01:31
- 26 февраля 2022
-
19:21
-
18:30
-
17:42
-
16:54
-
15:56
-
15:19
-
14:19
-
13:32
-
12:45
- 25 февраля 2022
-
22:14
-
21:37
-
21:24
-
21:00
-
19:59
-
19:53
-
19:42
-
19:33
-
19:22
-
19:12
-
18:42