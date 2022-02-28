Для Rocket League анонсировали кроссовер с «Бэтменом» Мэтта Ривза
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Авторы Rocket League анонсировали кроссовер с грядущим «Бэтменом» Мэтта Ривза. Он продлится неделю: с 2 по 9 марта.
В течение ивента игроки смогут приобрести The Batman Bundle стоимостью 1100 кредитов. В состав набора войдут бэтмобиль из фильма с особенным звуком двигателя, колёсами и эффектом ускорения, а также специальный взрыв после забитого гола. Также режим Rumble перерастёт в Gotham City Rumble с предметами из вселенной DC, включая боксёрскую перчатку Джокера и лозы Ядовитого Плюща.
Rocket League доступна полностью бесплатно на ПК и консолях. Премьера «Бэтмена» состоится 2 марта во всех кинотеатрах страны.
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