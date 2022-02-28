В трусах с палкой: в Elden Ring победили неубиваемого босса нагишом

В самом начале Elden Ring игроки встречаются с боссом по имени Приращенный отпрыск. Для многих игроков он оказывается уж слишком сложным, поэтому они умирают в первые секунды сражения. Как оказалось, именно таким его и задумывали FromSoftware — сразу после смерти персонаж оказывается в другой локации и получает в своё распоряжение коня по имени Поток и лечебные Фляги багровых слёз.
Спустя 2 дня после релиза в сети уже появились ролики, как игроки побеждают сложного босса в одних трусах и с палкой в руке. Как оказалось, противник не такой уж и сложный, главное внимательно следить за его движениями и использовать слабые места. В награду за его уничтожение игрок под ником ONGBAL получил меч и золотой щит. При этом 3200 рун геймер оставит позади, потому что без собственной смерти локацию покинуть не получится.
Что интересно, подобная ситуация была в Demon's Souls — первой игре FromSoftware в жанре soulslike. Там тоже в самом начале игрок встречал непроходимого на первый взгляд противника, умирал и отправлялся в потусторонний мир Нексус.
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