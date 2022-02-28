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Акула, песчаный червь и драконы: геймер показал забавные невидимые стены в играх

Акула, песчаный червь и драконы: геймер показал забавные невидимые стены в играх
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Многие из нас очень любят экспериментировать в играх. Например, что будет, если попытаться покинуть границы карты в GTA: San Andreas? Вдруг там какой-то другой город или забавная пасхалка? К сожалению, во многих играх геймеры просто утыкаются в невидимую стену: разработчики не придумали интересного обоснования границ мира. Пользователь Reddit под ником DevGJewel собрал некоторые примеры креативного подхода к ограничениям для игроков.

  • В симуляторе гонок на катерах Splashdown (2001) при попытке выехать за границы карты из воды вылезает огромная конечность морского животного и выбрасывает игрока обратно на трассу.
  • В Crysis Remastered одну из границ патрулирует акула, готовая наброситься на суперсолдата в любое мгновение.
  • При попытке сбежать из пустыни в Serious Sam 3 игрока встречает огромный песчаный червь, который моментально убивает персонажа.
  • В экшене Sunset Overdrive от создателей «Человека-паука» для PlayStation границы карты визуально очерчены корпорацией Fizzco, которая владеет фактически всем миром игры.
  • От редакции: если попытаться выбраться за границы карты в «Ведьмаке 3», то игрока насильно развернут в обратном направлении с надписью «Дальше живут драконы».

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