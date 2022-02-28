Акула, песчаный червь и драконы: геймер показал забавные невидимые стены в играх

Многие из нас очень любят экспериментировать в играх. Например, что будет, если попытаться покинуть границы карты в GTA: San Andreas? Вдруг там какой-то другой город или забавная пасхалка? К сожалению, во многих играх геймеры просто утыкаются в невидимую стену: разработчики не придумали интересного обоснования границ мира. Пользователь Reddit под ником DevGJewel собрал некоторые примеры креативного подхода к ограничениям для игроков.

В симуляторе гонок на катерах Splashdown (2001) при попытке выехать за границы карты из воды вылезает огромная конечность морского животного и выбрасывает игрока обратно на трассу.

(2001) при попытке выехать за границы карты из воды вылезает огромная конечность морского животного и выбрасывает игрока обратно на трассу. В Crysis Remastered одну из границ патрулирует акула, готовая наброситься на суперсолдата в любое мгновение.

одну из границ патрулирует акула, готовая наброситься на суперсолдата в любое мгновение. При попытке сбежать из пустыни в Serious Sam 3 игрока встречает огромный песчаный червь, который моментально убивает персонажа.

игрока встречает огромный песчаный червь, который моментально убивает персонажа. В экшене Sunset Overdrive от создателей «Человека-паука» для PlayStation границы карты визуально очерчены корпорацией Fizzco, которая владеет фактически всем миром игры.

от создателей «Человека-паука» для PlayStation границы карты визуально очерчены корпорацией Fizzco, которая владеет фактически всем миром игры. От редакции: если попытаться выбраться за границы карты в «Ведьмаке 3», то игрока насильно развернут в обратном направлении с надписью «Дальше живут драконы».

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