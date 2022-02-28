Konami забыла продлить домен Silent HIll. Теперь там не про игру

Оказывается, Konami забыла продлить права на домен silenthill.com. Какой-то умелец уже приобрёл сайт и поместил на главную страницу твит арт-директора серии Масахиро Ито, в котором он жалуется на создание культового монстра — Пирамидоголового. Автор объяснил, что его высказывание связано с отсутствием выплат за использование персонажа в других медиа.
«Как бы я хотел никогда не создавать Пирамидоговолого»
Фото: Масахиро Ито
Вероятнее всего, японский издатель уже совсем скоро выкупит домен обратно, но прецедент забавный. Последней на данный момент частью серии стала Silent Hill: Downpour, вышедшая в 2012 году. Konami пока не анонсировала продолжение, но по слухам, одной игрой в серии уже занимается польская Bloober Team — авторы Observer, Layers of Fear и The Medium.
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