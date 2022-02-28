«Не нужно устраивать паники». Глава DNS обещает снизить цены

Глава DNS Дмитрий Алексеев высказался по поводу повышения цен в ритейлере. Он поспешил успокоить граждан и заявил, что сеять панику точно не стоит.

По его словам, большая часть цен так и осталась неизменной, а СМИ просто развели шум из пустого места. Алексеев отметил, что люди читают заголовки и на основе этого пишут следующие заголовки.

Между тем, куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому, не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены.

Вместе со своим сообщением он опубликовал цены на несколько товаров, которые вообще не изменились. Среди них есть пылесосы, швейная машина и гриль.

Происходящая ситуация так или иначе повлияла на российские магазины и цены, но, как уверяет Дмитрий Алексеев, паниковать не следует.

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