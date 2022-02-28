Легендарный актёр Брюс Кэмпбелл появится в сиквеле «Доктора Стрэнджа»

Актёр Брюс Кэмпбелл известен главной ролью в сериале «Эш против Зловещих мертвецов». Недавно актёр дал небольшое интервью, в котором рассказал про трилогию «Человека-паука» с Тоби Магуайром и сиквеле «Доктора Стрэнджа».
По словам Кэмпбелла, больше всего ему нравится персонаж из первой части про Человека-паука. В картине актёр сыграл диктора на ринге, который объявлял участников боёв. Кэмпбелл отметил, что был рад буквально дать имя Человеку-пауку и представить его остальным.
Я люблю всех своих персонажей, но диктор был великолепен. Я дал Человеку-пауку его имя и его личность. Я чувствую, что мой персонаж сыграл большую роль.
Актёр также отметил, что уважает Сэма Рэйми и ему всегда нравилось с ним работать. Одной из загадок вокруг сиквела «Доктора Стрэнджа» было появление Брюса Кэмпбелла, но, кажется, теперь этот вопрос решён. Актёр заявил, что заглянет в фильм с небольшим камео.
Большая часть фильма была переснята, поэтому я понятия не имею, что там есть, а что нет. Я снялся в одной сцене с классным персонажем, которого многие знают и любят.
Премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоится 5 мая 2022 года.
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