Для «Ведьмака 3» сделали крутой мод для игры от первого лица

Программист под ником crthdr опубликовал новую версию своей модификации Gervant First Person для «Ведьмака 3». Она добавляет полноценный вид от первого лица и взглянуть на любимую игру по-новому. Сам мод вышел весной 2021 года, но только в конце февраля 2022-го автор доработал боевую систему, управление лошадью и путешествия на лодках.

Создатель отметил, что ему ещё есть над чем работать: например, он планирует добавить уменьшение тряски камеры и ввести новые ползунки для изменения угла обзора. Во всём остальном мод уже полностью играбелен, и «Ведьмак 3» вместе с ним выглядит просто потрясающе. Ещё одна причина для фанатов перепройти культовую RPG от CD Projekt RED.

Скачать Gervant First Person можно на сайте Nexus Mods. Для установки модификации необходимо версия игры в GOG или в Steam.

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