Умелец сделал трейлер «Бэтмена» в стиле LEGO

На канале Joebor1777 появился трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза в LEGO-стиле. Перед выходом какой-то картины энтузиасты часто переделывают ролики, чтобы показать их с другой стороны.

Автор LEGO-трейлера детально переделал все сцены. В нём, как в оригинальном ролике, можно увидеть экшен-сцены, диалоги персонажей и многое другое.

Сюжет «Бэтмена» расскажет о том, как Брюс Уэйн защищает Готэм от преступности. Он в супергеройском деле всего два года. Тёмный рыцарь ещё не умеет контролировать эмоции и держать ситуацию под контролем, поэтому его попытается сломать Загадочник — главный антагонист.

Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Энди Сёркис, Пол Дано и многие другие. Посмотреть ленту можно будет уже 2 марта.

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