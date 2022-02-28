Умелец сделал трейлер «Бэтмена» в стиле LEGO

На канале Joebor1777 появился трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза в LEGO-стиле. Перед выходом какой-то картины энтузиасты часто переделывают ролики, чтобы показать их с другой стороны.
Автор LEGO-трейлера детально переделал все сцены. В нём, как в оригинальном ролике, можно увидеть экшен-сцены, диалоги персонажей и многое другое.
Сюжет «Бэтмена» расскажет о том, как Брюс Уэйн защищает Готэм от преступности. Он в супергеройском деле всего два года. Тёмный рыцарь ещё не умеет контролировать эмоции и держать ситуацию под контролем, поэтому его попытается сломать Загадочник — главный антагонист.
Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Энди Сёркис, Пол Дано и многие другие. Посмотреть ленту можно будет уже 2 марта.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 февраля 2022
-
14:36
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
12:55
-
12:41
-
12:31
-
11:55
-
11:24
-
10:57
-
10:27
-
09:54
-
09:25
-
08:56
-
08:26
- 27 февраля 2022
-
19:14
-
18:31
-
17:50
-
16:37
-
16:06
-
15:21
-
14:52
-
14:17
-
13:30
-
12:44
-
01:31
- 26 февраля 2022
-
19:21
-
18:30
-
17:42
-
16:54
-
15:56
-
15:19
-
14:19
-
13:32
-
12:45