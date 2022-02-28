Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Cyberpunk 2077 полностью адаптировали под VR руками умельцев

Cyberpunk 2077 полностью адаптировали под VR руками умельцев
Комментарии

Разработчик Люк Росс, известный своими VR-модами для GTA 5 и Red Dead Redemption 2, выпустил новую модификацию в виртуальной реальности. Она посвящена Cyberpunk 2077. По словам автора, теперь игру можно пройти от начала до конца в VR-шлеме. Некоторые блогеры уже оценили мод и называют его настоящим некстгеном.

Модификация очень требовательна к железу: на компьютере с процессором Intel Core i7-11700k и видеокартой RTX 2070 Super на низких графических настройках в 4К-разрешении частота кадров находится в районе 65 кадров в городе и около 55 кадров в перестрелках. При этом в некоторых особо загруженных сценах наблюдаются некритичные подтормаживания.

Мод отслеживает движения головы игрока, при этом управлять можно как контроллером, так и клавиатурой с мышью. Модификацию уже могут скачать платные подписчики Люка Росса на Patreon. Неясно, появится ли когда-нибудь расширение в общем доступе.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022