Cyberpunk 2077 полностью адаптировали под VR руками умельцев

Разработчик Люк Росс, известный своими VR-модами для GTA 5 и Red Dead Redemption 2, выпустил новую модификацию в виртуальной реальности. Она посвящена Cyberpunk 2077. По словам автора, теперь игру можно пройти от начала до конца в VR-шлеме. Некоторые блогеры уже оценили мод и называют его настоящим некстгеном.
Модификация очень требовательна к железу: на компьютере с процессором Intel Core i7-11700k и видеокартой RTX 2070 Super на низких графических настройках в 4К-разрешении частота кадров находится в районе 65 кадров в городе и около 55 кадров в перестрелках. При этом в некоторых особо загруженных сценах наблюдаются некритичные подтормаживания.
Мод отслеживает движения головы игрока, при этом управлять можно как контроллером, так и клавиатурой с мышью. Модификацию уже могут скачать платные подписчики Люка Росса на Patreon. Неясно, появится ли когда-нибудь расширение в общем доступе.
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