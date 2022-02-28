У игроков в Elden Ring появился любимчик — персонаж, с которым можно обниматься

Elden Ring вышла 25 февраля. Игроки уже успели изучить игру, найти секретные локации, определить самыми сложных боссов и противников. За это время геймеры нашли себе и любимчиков.
Одним из таких приятных персонажей стала Фия, спутница мёртвых. Её можно найти в Круглом столеВ игре у неё одно простое действие — обнимать игрока, Из-за этого многие пользователи даже прозвали Фию мамой. При объятиях она убирает 5% от максимального количества здоровья, но игрокам это не мешает.
Релиз хардкорного экшена состоялся на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Аудитория Elden Ring настолько суровая, что смогла убить первого босса голышом с одной дубинкой. Фанаты студии ещё и не такое вытворяли.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 февраля 2022
-
16:04
-
15:49
-
15:28
-
14:36
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
12:55
-
12:41
-
12:31
-
11:55
-
11:24
-
10:57
-
10:27
-
09:54
-
09:25
-
08:56
-
08:26
- 27 февраля 2022
-
19:14
-
18:31
-
17:50
-
16:37
-
16:06
-
15:21
-
14:52
-
14:17
-
13:30
-
12:44
-
01:31
- 26 февраля 2022
-
19:21
-
18:30
-
17:42
-
16:54
-
15:56
-
15:19