У игроков в Elden Ring появился любимчик — персонаж, с которым можно обниматься

Elden Ring вышла 25 февраля. Игроки уже успели изучить игру, найти секретные локации, определить самыми сложных боссов и противников. За это время геймеры нашли себе и любимчиков.

Одним из таких приятных персонажей стала Фия, спутница мёртвых. Её можно найти в Круглом столеВ игре у неё одно простое действие — обнимать игрока, Из-за этого многие пользователи даже прозвали Фию мамой. При объятиях она убирает 5% от максимального количества здоровья, но игрокам это не мешает.

Релиз хардкорного экшена состоялся на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Аудитория Elden Ring настолько суровая, что смогла убить первого босса голышом с одной дубинкой. Фанаты студии ещё и не такое вытворяли.

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