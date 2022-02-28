Первый патч после некстген-перезапуска Cyberpunk 2077 исправил вылеты на ПК

Авторы Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED объявили в социальных сетях о выпуске небольшого патча для ПК-версии проекта. 28 февраля экшен получил хотфикс.
По словам авторов, он устраняет проблемы с запуском игры, вызванные конфликтом с программным обеспечением звуковой карты. Ранее пользователи действительно жаловались на то, что не могли нормально запустить игру из-за звуковой карты.
В середине февраля 2022 года CD Projekt RED буквально дала Cyberpunk 2077 вторую жизнь. Для проекта выпустили патч 1.5, который исправил множество ошибок и добавил кучу дополнительного контента. К тому же обладателям PS5 и Xbox Series доступна бесплатная 5-часовая демоверсия.
Игра уже получила полноценный VR-мод. Правда, для его запуска потребуется очень мощный компьютер: процессор Intel Core i7-11700k с видеокартой RTX 2070 Super.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 февраля 2022
-
16:04
-
15:49
-
15:28
-
14:36
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
12:55
-
12:41
-
12:31
-
11:55
-
11:24
-
10:57
-
10:27
-
09:54
-
09:25
-
08:56
-
08:26
- 27 февраля 2022
-
19:14
-
18:31
-
17:50
-
16:37
-
16:06
-
15:21
-
14:52
-
14:17
-
13:30
-
12:44
-
01:31
- 26 февраля 2022
-
19:21
-
18:30
-
17:42
-
16:54
-
15:56
-
15:19