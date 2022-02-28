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Первый патч после некстген-перезапуска Cyberpunk 2077 исправил вылеты на ПК

Первый патч после некстген-перезапуска Cyberpunk 2077 исправил вылеты на ПК
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Авторы Cyberpunk 2077 из студии CD Projekt RED объявили в социальных сетях о выпуске небольшого патча для ПК-версии проекта. 28 февраля экшен получил хотфикс.

По словам авторов, он устраняет проблемы с запуском игры, вызванные конфликтом с программным обеспечением звуковой карты. Ранее пользователи действительно жаловались на то, что не могли нормально запустить игру из-за звуковой карты.

В середине февраля 2022 года CD Projekt RED буквально дала Cyberpunk 2077 вторую жизнь. Для проекта выпустили патч 1.5, который исправил множество ошибок и добавил кучу дополнительного контента. К тому же обладателям PS5 и Xbox Series доступна бесплатная 5-часовая демоверсия.

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Игра уже получила полноценный VR-мод. Правда, для его запуска потребуется очень мощный компьютер: процессор Intel Core i7-11700k с видеокартой RTX 2070 Super.

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