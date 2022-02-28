Автор Elden Ring и Dark Souls объяснил, почему сложность настолько «приятная»

Основатель FromSoftware, автор Elden Ring и Dark Souls Хидетака Миядзаки дал интервью американской газете The New Yorker. В разговоре он рассказал про сложности в играх студии и собственном опыте.

По словам Миядзаки, сложность в играх FromSoftware объясняется желанием преодолеть трудности. Геймдизайнер получает радость, когда кто-то из игроков преодолевает сложного босса или какой-то фрагмент проекта. Разработчики отметили, что чувствуют свою вину перед теми, кто не может осилить, например, Elden Ring или Dark Souls.

Я чувствую себя виноватым перед всеми, кто чувствует, что мои игры слишком сложные. Я просто хочу, чтобы как можно больше игроков испытали радость от преодоления трудностей.

Миядзаки признался, что никогда не был скилловым игроком в своих же играх. По его словам, он умирает достаточно много.

Мы всегда стремимся к лучшему. Сложности в наших играх — важная часть. Это не то, от чего мы готовы отказаться в данный момент.

Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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