Автор Elden Ring и Dark Souls объяснил, почему сложность настолько «приятная»

Основатель FromSoftware, автор Elden Ring и Dark Souls Хидетака Миядзаки дал интервью американской газете The New Yorker. В разговоре он рассказал про сложности в играх студии и собственном опыте.
По словам Миядзаки, сложность в играх FromSoftware объясняется желанием преодолеть трудности. Геймдизайнер получает радость, когда кто-то из игроков преодолевает сложного босса или какой-то фрагмент проекта. Разработчики отметили, что чувствуют свою вину перед теми, кто не может осилить, например, Elden Ring или Dark Souls.
Я чувствую себя виноватым перед всеми, кто чувствует, что мои игры слишком сложные. Я просто хочу, чтобы как можно больше игроков испытали радость от преодоления трудностей.
Миядзаки признался, что никогда не был скилловым игроком в своих же играх. По его словам, он умирает достаточно много.
Мы всегда стремимся к лучшему. Сложности в наших играх — важная часть. Это не то, от чего мы готовы отказаться в данный момент.
Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 февраля 2022
-
17:40
-
17:14
-
16:42
-
16:04
-
15:49
-
15:28
-
14:36
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
12:55
-
12:41
-
12:31
-
11:55
-
11:24
-
10:57
-
10:27
-
09:54
-
09:25
-
08:56
-
08:26
- 27 февраля 2022
-
19:14
-
18:31
-
17:50
-
16:37
-
16:06
-
15:21
-
14:52
-
14:17
-
13:30
-
12:44
-
01:31
- 26 февраля 2022
-
19:21
-
18:30
-
17:42