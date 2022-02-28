Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор культовой Civilization Сид Мейер считает микротранзакции разрушительными для игр

Автор культовой Civilization Сид Мейер считает микротранзакции разрушительными для игр
Комментарии

Известный разработчик игр Сид Мейер и по совместительству создатель культовой стратегии Civilization высказался про игровую индустрию и современные тренды.

Мейер не поддерживает разработчиков, которые добавляют в свои игры микротранзакции и в первую очередь думают о монетизации. По словам Сида Мейера, залог хорошей игры — увлекательный геймплей.

Мы должны быть уверены, что наши игры по-прежнему будут качественными и увлекательными. Все должны понимать, насколько важную роль играет геймплей.

Мейер считает, что каждая студия должна понимать ответственность за создаваемую игру. Разработчик вспомнил, что в 1991 году над ним смеялись из-за работы в индустрии, но сейчас всё больше людей хотят работать именно в геймдеве.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022