Автор культовой Civilization Сид Мейер считает микротранзакции разрушительными для игр
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Известный разработчик игр Сид Мейер и по совместительству создатель культовой стратегии Civilization высказался про игровую индустрию и современные тренды.
Мейер не поддерживает разработчиков, которые добавляют в свои игры микротранзакции и в первую очередь думают о монетизации. По словам Сида Мейера, залог хорошей игры — увлекательный геймплей.
Мы должны быть уверены, что наши игры по-прежнему будут качественными и увлекательными. Все должны понимать, насколько важную роль играет геймплей.
Мейер считает, что каждая студия должна понимать ответственность за создаваемую игру. Разработчик вспомнил, что в 1991 году над ним смеялись из-за работы в индустрии, но сейчас всё больше людей хотят работать именно в геймдеве.
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