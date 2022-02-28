Автор культовой Civilization Сид Мейер считает микротранзакции разрушительными для игр

Известный разработчик игр Сид Мейер и по совместительству создатель культовой стратегии Civilization высказался про игровую индустрию и современные тренды.

Мейер не поддерживает разработчиков, которые добавляют в свои игры микротранзакции и в первую очередь думают о монетизации. По словам Сида Мейера, залог хорошей игры — увлекательный геймплей.

Мы должны быть уверены, что наши игры по-прежнему будут качественными и увлекательными. Все должны понимать, насколько важную роль играет геймплей.

Мейер считает, что каждая студия должна понимать ответственность за создаваемую игру. Разработчик вспомнил, что в 1991 году над ним смеялись из-за работы в индустрии, но сейчас всё больше людей хотят работать именно в геймдеве.

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