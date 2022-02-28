В России жалуются на невозможность оплатить Netflix и Spotify

Российские пользователи начали жаловаться в соцсетях на невозможность оплатить подписки на сервисы вроде Netflix и Spotify. Речь идёт как минимум о трёх банках: «Сбербанк», «Тинькофф» и «Альфа-банк».

В «Тинькофф» изданию vc.ru рассказали, что проблема на стороне сервисов из-за внесения в санкционные списки. По крайней мере, у Neftlix — его банк-эквайер входит в перечень учреждений под ограничениями.

Сообщение ошибки у Spotify

Платёж не прошёл. Попробуйте ещё раз, используя другую карту или другой способ оплаты. Обратитесь в службу поддержки.

За последние несколько дней западные страны успели объявить о множестве санкций в отношении России. Текущие проблемы могут быть связаны с началом действия ограничений.