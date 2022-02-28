В Fortnite добавят теннисистку Наоми Осаку

В Fortnite вскоре появится японская теннисистка Наоми Осака — её добавят в раздел «Звёздной серии» (Icon Series), куда попадают известные музыканты, звёзды и другие инфлюенсеры.

Спортсменка будет доступна в двух разительно отличающихся образах, каждый из которых предложит пару альтернативных вариантов расцветки. Вдобавок разработчики обещают сопутствующие аксессуары — например, кирку в виде модной теннисной ракетки и дельтаплан «Облачная колесница».

Первый образ Наоми Осаку для Fortnite

Второй образ Наоми Осаку для Fortnite

Теннисная ракетка в зависимости от цвета будет оставлять цветной шлейф — розовый или зелёный. Продажи начнутся 3 марта в 3:00 мск. Стоимость комплектов неизвестна.

Вдобавок Epic Games анонсировала тематические соревнования в честь теннисистки. Уже 2 марта у опытных игроков будет шанс получить несколько предметов коллекции бесплатно и до начала их продаж. Подробности чемпионата раскроют ближе к его старту.