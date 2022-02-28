Эндрю Гарфилд не планирует возвращаться к роли Человека-паука

Эндрю Гарфилд пообщался с изданием Variety и рассказал, что не планирует играть Человека-паука в ближайшее время. Актёр понимает, что ему вряд ли поверят, потому что ранее он отрицал своё появление в «Нет пути домой».
Никаких планов, это правда. Все будут называть меня лжецом до конца моей жизни. Я — мальчик, который кричал «волк».
Во время производства «Человека-паука: Нет пути домой» всплывали слухи, что в фильме появятся Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Последний отрицал своё участие, а Sony скрывала возвращение актёров до премьеры.
В 2021 году вышел фильм «Тик-так… БУМ!» с Гарфилдом в главной роли. Режиссёр картины Лин-Мануэль Миранда догадался об участии актёра в «Нет пути домой».
Когда просочилась информация, я подошёл к Эндрю и спросил, снимается ли он в новом «Человеке-пауке». Он сказал: «Заткнись, заткинись». Это была худшая актёрская игра, которую я когда-либо видел. Я посоветовал ему отработать отрицание, и у него это очень хорошо получилось.
Ранее Гарфилд сообщил, что хотел бы вернутся к роли Человека-паука. Если верить его новому высказыванию, предложений актёр пока не получил.
Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоялась 15 декабря. Фильм появится в цифровых сервисах 22 марта, а на дисках — 12 апреля. В честь этого Том Холланд, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд воссоздали культовый мем.
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