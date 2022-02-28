Магия и разрушения в новом трейлере третьих «Фантастических тварей»

Warner Bros. Pictures опубликовала новый трейлер третьей части «Фантастических тварей». В ролике показали множество свежих кадров картины. По трейлеру сразу складывается ощущение волшебного мира с магией.

Сюжет ленты расскажет про молодого Альбуса Дамблдора и его противостояние тёмному волшебнику Грин-де-Вальду. На помощь Дамблдору придёт магозоолог Ньют Саламандр и его верные друзья. Ожидается, что лента будет зрелищнее двух прошлых частей.

Главные роли в картине исполнили Мадс Миккельсен, Джуд Лоу, Эдди Редмейн, Эзра Миллер, Дэн Фоглер и другие. Премьера ленты «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» состоится 14 апреля 2022 года.

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