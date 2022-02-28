Магия и разрушения в новом трейлере третьих «Фантастических тварей»

Warner Bros. Pictures опубликовала новый трейлер третьей части «Фантастических тварей». В ролике показали множество свежих кадров картины. По трейлеру сразу складывается ощущение волшебного мира с магией.
Сюжет ленты расскажет про молодого Альбуса Дамблдора и его противостояние тёмному волшебнику Грин-де-Вальду. На помощь Дамблдору придёт магозоолог Ньют Саламандр и его верные друзья. Ожидается, что лента будет зрелищнее двух прошлых частей.
Главные роли в картине исполнили Мадс Миккельсен, Джуд Лоу, Эдди Редмейн, Эзра Миллер, Дэн Фоглер и другие. Премьера ленты «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» состоится 14 апреля 2022 года.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 февраля 2022
-
19:09
-
19:01
-
18:51
-
18:45
-
18:26
-
18:03
-
17:40
-
17:14
-
16:42
-
16:04
-
15:49
-
15:28
-
14:36
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
12:55
-
12:41
-
12:31
-
11:55
-
11:24
-
10:57
-
10:27
-
09:54
-
09:25
-
08:56
-
08:26
- 27 февраля 2022
-
19:14
-
18:31
-
17:50
-
16:37
-
16:06
-
15:21
-
14:52
-
14:17