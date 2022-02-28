В России больше нельзя купить игры в Nintendo eShop по карте

Пользователи Nintendo Switch столкнулись с невозможностью оплатить продукцию в цифровом магазине eShop через банковские карточки. Наша проверка подтвердила невозможность купить что-то на площадке.
Люди уже успели обратиться к Nintendo, где подтвердили «приостановку обработки транзакций в российских рублях». При надобности, как отметили в обращении, стоит приобретать карты оплаты — они продаются на площадке Qiwi. Можно ввести номинал от 600 до 15 000 рублей.
Проблемы с оплатой с российских банковских карт коснулись уже далеко не одну eShop — как минимум подобные трудности возникают у пользователей Netflix и Spotify. Учитывая масштабы санкций в отношении России, другие сервисы и магазины в ближайшее время наверняка столкнутся со схожими проблемами.
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