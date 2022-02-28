«Бэтмен» может стать последней голливудской премьерой в России

28 февраля издание The Hollywood Reporter сообщило, что на фоне происходящих событий крупные зарубежные кинокомпании могут ввести против России свои санкции.

Это означает, что, например, будущие ленты просто не выпустят в России. Это не относится к «Бэтмену», премьера которого состоится уже 2 марта. Отзывать фильм уже слишком поздно, но санкции могут запросто распространиться на другие фильмы.

Кинотеатры в России находятся в частной собственности, а не контролируются правительством Владимира Путина. Однако многие медиарекламные площадки принадлежат государству.

Также многое зависит от того, будет ли Россия отключена от SWIFT — международной системе передачи информации и совершения платежей. Без SWIFT студии не смогут получить деньги от своих российских партнёров по дистрибуции.

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