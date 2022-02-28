«Бэтмен» может стать последней голливудской премьерой в России
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28 февраля издание The Hollywood Reporter сообщило, что на фоне происходящих событий крупные зарубежные кинокомпании могут ввести против России свои санкции.
Это означает, что, например, будущие ленты просто не выпустят в России. Это не относится к «Бэтмену», премьера которого состоится уже 2 марта. Отзывать фильм уже слишком поздно, но санкции могут запросто распространиться на другие фильмы.
Кинотеатры в России находятся в частной собственности, а не контролируются правительством Владимира Путина. Однако многие медиарекламные площадки принадлежат государству.
Также многое зависит от того, будет ли Россия отключена от SWIFT — международной системе передачи информации и совершения платежей. Без SWIFT студии не смогут получить деньги от своих российских партнёров по дистрибуции.
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