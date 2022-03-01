В Steam начались сбои с оплатой игр российскими картами

Вслед за Nintendo с проблемами столкнулись другие популярные игровые магазины, а именно Steam, PlayStation Store и Battle.net. Как показала наша проверка, везде возникают сбои с покупками по российским банковским картам, но всё происходит случайным образом.

С проблемами сталкиваются совершенно разные банки — и «Тинькофф», и «Хоум Кредит», и «Сбербанк», будь то Visa или MasterCard. Пока невозможно сказать, c чем именно связаны проблемы, поскольку при повторных попытках оплата всё-таки может проходить.

Мы продолжим следить за ситуацией, но никакой определённости сейчас нет.

Владельцы PS4 и PS5, если все карты дадут отказ, могут приобрести ваучеры для оплаты у многих партнёров Sony в России, тогда как со Steam ситуация обстоит сложнее.