В Steam начались сбои с оплатой игр российскими картами
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Вслед за Nintendo с проблемами столкнулись другие популярные игровые магазины, а именно Steam, PlayStation Store и Battle.net. Как показала наша проверка, везде возникают сбои с покупками по российским банковским картам, но всё происходит случайным образом.
С проблемами сталкиваются совершенно разные банки — и «Тинькофф», и «Хоум Кредит», и «Сбербанк», будь то Visa или MasterCard. Пока невозможно сказать, c чем именно связаны проблемы, поскольку при повторных попытках оплата всё-таки может проходить.
Мы продолжим следить за ситуацией, но никакой определённости сейчас нет.
Владельцы PS4 и PS5, если все карты дадут отказ, могут приобрести ваучеры для оплаты у многих партнёров Sony в России, тогда как со Steam ситуация обстоит сложнее.
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