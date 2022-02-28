Реалистичнее, чем у Нолана. Критики хвалят «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли состоится уже на этой неделе, и в Сети появляются первые рецензии. В основном критики хвалят фильм: на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг составляет 91% на основе 119 обзоров.

В позитивных рецензиях отмечают, что «Бэтмену» удаётся удержать внимание в течение трёх часов. Режиссёр Мэтт Ривз смог выразить своё видение супергеройского кино, а сюжет выглядит реалистичнее, чем в трилогии Нолана.

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The Hollywood Reporter

Это душещипательный ноктюрн коррупции и хаоса. Как бы я ни хотел больше юмора, я не отвлекался в течение внушительных трёх часов.

IndieWire

То, что «Бэтмен» Ривза не выглядит пародией на пародию, показывает целостное видение режиссёра и рвение Паттинсона.

Variety

Входит в число лучших представителей жанра. Фильм получился замечательным благодаря его готовности разобрать и подвергнуть сомнению концепцию супергероев.

Некоторым критикам «Бэтмен» показался слишком мрачным, что понравится не всем любителям супергеройских фильмов. Многих не устроила и продолжительность картины.

BBC

Ривз и его команда создали свою разновидность мрачности, которой посвятили три часа. Удивительно, что им это сошло с рук.

Time Out

Если мрачный, пропитанный дождём фильм звучит смертельно, то последний «Бэтмен», возможно, не для вас.

New York Post

Здесь есть непоколебимое чувство: «В чём смысл?» Я не говорю уже о трёхчасовой продолжительности.

Премьера «Бэтмена» в России состоится 2 марта. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон (Бэтмен), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин) и Энди Серкис (Альфред).

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