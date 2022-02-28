Авторы Elden Ring улучшат онлайн-функции экшена

Создатели Elden Ring объявили о техническом обслуживании серверов на всех платформах. Его целью будет улучшение некоторых онлайн-функций.
Авторы не раскрыли подробности улучшений. Скорее всего, разработчики сделают более стабильное подключение к чужим мирам и избавятся от ошибок. Обслуживание Elden Ring на всех платформах пройдёт 1 марта с 5:00 до 6:00 мск. В это время мультиплеер будет недоступен.
Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен получил 96 баллов из 100 на агрегаторе ОpenCritic, но в Steam отзывы были смешанными.
Недавно разработчики выпустили патч для ПК-версии с исправлением критических ошибок. После этого рейтинг игры в сервисе Valve вырос до 75%.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 февраля 2022
-
21:58
-
21:46
-
21:18
-
19:56
-
19:09
-
19:01
-
18:51
-
18:45
-
18:26
-
18:03
-
17:40
-
17:14
-
16:42
-
16:04
-
15:49
-
15:28
-
14:36
-
14:12
-
13:45
-
13:36
-
12:55
-
12:41
-
12:31
-
11:55
-
11:24
-
10:57
-
10:27
-
09:54
-
09:25
-
08:56
-
08:26
- 27 февраля 2022
-
19:14
-
18:31
-
17:50
-
16:37