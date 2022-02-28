Авторы Elden Ring улучшат онлайн-функции экшена

Создатели Elden Ring объявили о техническом обслуживании серверов на всех платформах. Его целью будет улучшение некоторых онлайн-функций.

Авторы не раскрыли подробности улучшений. Скорее всего, разработчики сделают более стабильное подключение к чужим мирам и избавятся от ошибок. Обслуживание Elden Ring на всех платформах пройдёт 1 марта с 5:00 до 6:00 мск. В это время мультиплеер будет недоступен.

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Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен получил 96 баллов из 100 на агрегаторе ОpenCritic, но в Steam отзывы были смешанными.

Недавно разработчики выпустили патч для ПК-версии с исправлением критических ошибок. После этого рейтинг игры в сервисе Valve вырос до 75%.

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