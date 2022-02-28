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Стала известна дата выхода меганабора игр про Pac-Man

Стала известна дата выхода меганабора игр про Pac-Man
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Bandai Namco объявила дату выхода нового сборника Pac-Man Museum+, в который войдут 14 игр серии. Релиз запланирован на 27 мая для ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также в сервисе Xbox Game Pass.

Разработчики отметили, что в Pac-Man Museum+ игроки смогут насладиться классическими аркадами вроде Super Pac-Man и Pac & Pal, а также современными Pac-Man 256 и Pac-Man Battle Royale.

Какие игры попадут в Pac-Man Museum+?

  • Pac-Man
  • Super Pac-Man
  • Pac & Pal
  • Pac-Land
  • Pac-Mania
  • Pac-Attack
  • Pac-in-Time
  • Pac-Man Arrangement (и аркадная, и консольная версии)
  • Pac-Man Championship Edition
  • Pac Motos
  • Pac'n Roll Remix
  • Pac-Man Battle Royale
  • Pac-Man 256

Во время прохождения испытаний игроки будут зарабатывать монеты, которые можно потратить на собственный игровой центр. Для его наполнения будут доступны аркадные автоматы и украшения. Предметы будут выдаваться и за выполнение заданий.

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