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Редкую карточку Pikachu Illustrator по «Покемонам» продали почти за 100 млн рублей

Редкую карточку Pikachu Illustrator по «Покемонам» продали почти за 100 млн рублей
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Редкую карточку Pikachu Illustrator продали за $ 900 тыс. (~ 100 млн рублей). Это делает её самым дорогим предметом такого типа по «Покемонам». Предыдущий рекорд принадлежал такой же карте и составлял $ 375 тыс.

На карточке изображён Пикачу, который сжимает кисточки над картинами с Чармандером. Изображение может смещаться благодаря голографическому фону.

Карточки Pikachu Illustrator считаются очень редкими, потому что всего было сделано 39 штук, сообщило издание Eurogamer. Их выпустили в 1998 году в качестве приза на конкурсе иллюстраций журнала CoroCoro Comic. Оформление редкого коллекционного предмета разработала Ацуко Нисида, которая считается одним из создателей Пикачу.

Недавно в США вор украл редкие карты по «Покемонам» на 19 млн рублей.

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