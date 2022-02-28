Редкую карточку Pikachu Illustrator по «Покемонам» продали почти за 100 млн рублей

Редкую карточку Pikachu Illustrator продали за $ 900 тыс. (~ 100 млн рублей). Это делает её самым дорогим предметом такого типа по «Покемонам». Предыдущий рекорд принадлежал такой же карте и составлял $ 375 тыс.
На карточке изображён Пикачу, который сжимает кисточки над картинами с Чармандером. Изображение может смещаться благодаря голографическому фону.
Карточки Pikachu Illustrator считаются очень редкими, потому что всего было сделано 39 штук, сообщило издание Eurogamer. Их выпустили в 1998 году в качестве приза на конкурсе иллюстраций журнала CoroCoro Comic. Оформление редкого коллекционного предмета разработала Ацуко Нисида, которая считается одним из создателей Пикачу.
Недавно в США вор украл редкие карты по «Покемонам» на 19 млн рублей.
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